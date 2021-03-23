За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 300 человек

Казахстан, общество

10:23, 23 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 212 091 человека, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 25 676; - Нур-Султан - 25 596; - Восточно-Казахстанская область - 20 522; - Павлодарская область - 18 213; - Атырауская область - 17 360; - Карагандинская область - 15 304; - Акмолинская область - 14 002; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 12 026; - Западно-Казахстанская область - 11 809; - Алматинская область - 10 872; - Жамбылская область - 5921; - Шымкент - 5690; - Актюбинская область - 4370; - Туркестанская область - 4284; - Мангистауская область - 4012; - Кызылординская область - 3877. Коронавирус в Казахстане Карта распространения