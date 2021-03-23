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  23 марта 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 300 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 212 091 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 25 676;

- Нур-Султан - 25 596;

- Восточно-Казахстанская область - 20 522;

- Павлодарская область - 18 213;

- Атырауская область - 17 360;

- Карагандинская область - 15 304;

- Акмолинская область - 14 002;

- Северо-Казахстанская область - 12 557;

- Костанайская область - 12 026;

- Западно-Казахстанская область - 11 809;

- Алматинская область - 10 872;

- Жамбылская область - 5921;

- Шымкент - 5690;

- Актюбинская область - 4370;

- Туркестанская область - 4284;

- Мангистауская область - 4012;

- Кызылординская область - 3877.

Коронавирус в Казахстане
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