Хочу доставить монгольскую литературу франкоязычным, - Урантуяа

CentralAsia (MNG) - Англоязычная газета Монголии The UBbposts взяла интервью у переводчика и кинорежиссера Э. Уранзаяа, проживающей в Швейцарии. Они связались с ней после того, как узнали, что фильм, который она сняла, был включен в швейцарскую кинокомиссию.

Уранзаяа уехала за границу в 2002 году, вскоре после того, как окончила монгольский университет по специальности кинорежиссер. Теперь она стала «героиней» кино и литературного сектора. Режиссер, начавший жизнь за границей — мать четверых детей. Она редко приезжала в Монголию, как переехала за границу 19 лет назад.

- Чем вы занимаетесь в Швейцарии?

— Я работаю журналистом и оператором на местном телевидении в Саксонии, Вале. Также я работаю в юридической фирме, которая занимается защитой прав иностранных граждан. Сначала меня взяли на работу в юридическую фирму волонтером, потом какое-то время работала руководителем фирмы. Я стала заниматься синхронным и письменным переводом по литературе после окончания курса французского языка в Лозаннском университете в Швейцарии. Люблю свою профессию. Недавно я начала работать по своей основной профессии — кинорежиссер. На сегодняшний день я сняла несколько документальных и короткометражных фильмов. Диплом защитила полнометражным фильмом в Монголии.

- Что вас привлекло в СМИ?

— Меня воспитывала бабушка, которая вышла на пенсию после многих лет работы в газете «Улаан Од» («Красная Звезда»). Возможно, жизнь и работа моей бабушки сыграли большую роль в моем увлечении этим сектором. С тех пор, как я переехала в Швейцарию, я многому научилась в нескольких сферах. Когда я впервые приехала сюда, я работала в сезонной газете и перешла на местное телевидение. Как я слышала, телеканал был основан бывшими членами киноклуба. У нас почти нет профессиональных специалистов на телевидении, но мы хорошая команда, объединенная нашими интересами.

- Насколько хороша репутация журналистов в Западной Европе?

— В ранние годы я работала в сезонной газете Voix d’exil. Мы работаем по разработанному ранее плану. Редакторы требуют от журналистов качественного контента и очень строги к стандартам. В газете могут работать люди с высоким этикетом и ответственностью. Я пережила много лишений, но самая большая проблема — языковой барьер. Я все еще пытаюсь преодолеть это даже сейчас. В этой стране кроме местных диалектов три официальных языка — французский, итальянский и немецкий. Мы должны сменить язык после того, как проехали 50 км от того места, где мы находимся. Думаю, это показывает, как тяжело здесь быть журналистом. Если кто-то свободно говорит на этих языках, есть хорошая возможность бросить вызов себе в прессе и средствах массовой информации.

- Расскажите, пожалуйста, о фильмах, которые вы сняли на сегодняшний день?

— Я сняла несколько фильмов, таких как «Le Verre» («История стеклянной чашки»), «La Course Contre Le Montre» («Гонка со временем») и «Le Confinement» («Конфайнмент»). Их транслировали по местным телеканалам.

- О чем ваш фильм «Le Vinyle De La Solitude»?



— Название можно перевести как «Винил одиночества». По одноименному рассказу монгольского писателя П. Батхуяга. Я перевела и преобразовала его в сценарий. Работала оператором, редактором и озвучивала. Это показывает, сколько одиночества может вынести женщина, пока не сломается. Это швейцарский фильм с монгольским режиссером. В Швейцарии проживает много людей из многих стран мира. Как я уже говорила, у нее несколько официальных языков. В стране действует закон о равенстве, и люди соблюдают и уважают закон. Наша съемочная группа поддержала меня с тех пор, как я написала сценарий. Мне довелось подобрать на главную роль умелого и опытного актера. Я не надеялась на это, поскольку Национальная комиссия по кинематографии Швейцарии не так часто принимает фильмы. Узнав, что фильм попал в комиссию, я очень обрадовалась. В настоящее время мой фильм дополняется. Но мне нужен хороший критик, так как это будет полезно для моего будущего в кинематографии. В 2019 году организация по поддержке кинопроизводства провела мастер-класс по созданию фильма за 48 часов. Я сделала «Le Vinyle De La Solitude» с командой, которую встретил на трассе. Пока по некоторым причинам фильм не может быть опубликован, но вы можете посмотреть тизер на сайте комиссии.

- Расскажите о своей семье

— Я вышла замуж за иностранца. У нас четверо детей. Наш старший сын учится в Монголии. Остальные трое интересуются языком и культурой трех стран. Я учила их стихам и песням на монгольском, английском и французском языках. Моего второго ребенка больше интересует монгольский язык. Я не могу сказать, что монгольский язык не имеет значения для детей, которые родились и выросли в других странах. Но я не могу отрицать необходимость языка и культуры страны, в которой они живут. Моя обязанность — знакомить, объяснять и продвигать культуру, историю и традиции Монголии с моей точки зрения. Вот почему я работаю над изданием книги монгольских мифов, рассказов, стихов и песен с французским переводом.

- Кажется вы посвящаете свои переводы в основном своим детям?

— Действительно, я делаю для этого. Но хочу, чтобы их читали и иностранцы.

- Чьи работы вы переводили на французский?



— Люблю психологическую фантастику и исторические жанры. Дисциплинировали работы Д.Урианхай. В настоящее время я готова издать французские версии «Бегущей женщины» и «Монгольских рассказов» Х. Болор-Эрдэнэ. Еще я перевела пьесу. Работаю над «Воспоминаниями о будущем» Б. Наминчимэд.

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