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  23 марта 2021
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В Казахстане наблюдается спад заболеваемости коронавирусной пневмонией

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 23 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 188 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 131, летальных случаев - 664, выздоровевших - 46 561.

Коронавирус в Казахстане
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