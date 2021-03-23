Видео — Как кореянка смогла выучить монгольский язык и окончить государственный университет

CentralAsia (MNG) - Чанин из Южной Кореи свободно говорит на монгольском языке — почти как носитель.

- Как вы выучили монгольский язык?

— Я окончила Государственный университет Монголии по специальности юриспруденция. Когда я поступила в университет, я начала изучать монгольский язык. Чтобы понимать, мне пришлось научиться говорить, читать и писать.

Впервые я приехала в Монголию в 2008 году со своей семьей. После окончания средней школы в Корее я начала думать — может поступить в университет в другую страну. Мои родители предложили мне учиться в Монголии, потому что у Монголии большой потенциал и будущее. После долгих раздумий я решила учиться в Государственном университете Монголии.

- Сколько лет понадобилось, чтобы выучить монгольский?

— Необходимо пять лет изучать право и юриспруденцию в Государственном университете Монголии. В целом могу сказать, что непрерывно изучала монгольский пять лет. Но знаниям нет конца и я до сих пор изучаю язык.

- Что корейцы в первую очередь думают о Монголии и монголах?

— Конечно, Чингисхан в первую очередь приходит на ум как монгол. В последнее время информация о современной Монголии часто публикуется в социальных сетях, поэтому я думаю, что корейцы в первую очередь думают об Улан-Баторе, Тэрэлж, Суун-Зам и других знаменитых местах в Монголии.

- Что вы думаете о монгольской культуре и обычаях?

— Я считаю, что монгольская культура и обычаи очень уникальны. Мне больше всего приходят в голову две вещи: Цагаан Сар и Наадам. Цагаан Сар также празднуется в Корее, но в Корее он празднуется как семейный праздник, а в Монголии он празднуется вместе с семьей, друзьями и соседями. Это дает теплую атмосферу. Еще мне нравится единственный в мире национальный фестиваль — Наадам. Все носят красивую национальную одежду и едят хуушуур (монгольский чебурек).

- Насколько сложно выучить монгольский язык?

— Монгольское произношение — непростое. Еще в монгольском языке используется кириллица, поэтому, когда я начала учить буквы, я постоянно смешивала их с английскими буквами.

Я считаю, что изучать профессиональные предметы даже на родном языке непросто. А изучать право на иностранном языке очень сложно. Первый семестр второго курса начался с того, что я села слушать лекции учителей, ничего не поняла. Хотела сделать домашние задания, но совсем не могла. Я начала думать бросить учебу, но однажды я встретила Х. Болормаа, учителя права, которая сказала мне: «Ты можешь, Чанин. Если что-то не понимаешь обратись ко мне. Я буду всегда открыта для тебя. Профессия юриста по своей сути очень сложна. Тебе не нужно бросать университет». Думаю, я закончила университет, благодаря этой преподавательнице.

- У вас много друзей в Монголии? Как вы думаете, чем монголы отличаются от жителей других стран?

— У меня есть монгольские друзья, но их не так много. Я считаю монголов дружелюбными. Другими словами, знают они друг друга или нет, они общаются как братья и сестры. Вероятно, это связано с кочевой культурой. Кочевой образ жизни подвержен множеству внешних факторов. Вот почему я считаю необходимым помогать и сотрудничать друг с другом, как гласит монгольская поговорка: «Дэм дэмэндээ, дээс эрчиндээ» («Человек поддерживает человека, а веревка — качели»).

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