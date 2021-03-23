За сутки в Узбекистане выявили 113 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 22 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81559 (+113).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в шести регионах страны, а также в городе Ташкенте (+96).

Всего выздоровели 79949 (+65) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 988 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 107 новых случаев коронавируса.



