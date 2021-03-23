Германия и Австрия продлили карантин на фоне третьей волны коронавируса

CentralAsia (CA) - Германия продлевает карантин, введенный из-за коронавируса до 18 апреля. Об этом договорились федеральное руководство и власти 16 земель. Вчера врачи зарегистрировали 16 тысяч новых зараженных. В масштабах всей страны уровень заболеваемости превысил сто случаев на каждые 100 тысяч человек.



Однако постоянные продления карантина вызывают всё больше недовольства. В Берлине на манифестацию вышли работники туристической и гостиничной отрасли. Они требуют от властей большей гибкости. Так, накануне немецкие власти исключили испанские Балеарские острова из списка опасных регионов, и туда немедленно устремились немцы — многие из которых прямо заявляли, что готовы были провести отпуск в родной стране, но выхода им не оставили, говорится в сюжете Euronews.



В свою очередь Еврокомиссия призвала Мадрид тщательно контролировать поток прибывающих туристов: разные регионы Испании сейчас с большой охотой принимают гостей из тех стран Европы, где бары до сих пор закрыты.



Так, в Австрии объявили о том, что отменяют обещанное ослабление мер. Они продлятся ещё минимум до западной Пасхи — первых выходных апреля. После этого Вена обещает дать каждому региону право самостоятельно принимать карантинные решения.



«В апреле, мае и июне мы будем принимать во внимание не только число инфицированных, но и прогресс в деле вакцинации граждан старше 50, а также, конечно же, ситуацию в отделениях интенсивной терапии», - сказала Себастьян Курц, канцлер Австрии.



Недовольны действиями своего правительства и в Боснии: в Бане-Луке на манифестацию вышли владельцы баров, ресторанов и гостиниц с требованием государственной помощи. В Боснии вакцинация в пока не началась, а число заражений за последние две недели резко возросло, в больницах кончаются свободные койки.