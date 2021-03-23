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  23 марта 2021
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Российские компании начали съемки фильмов про Узбекистан
Предыстория: Телеканал «Россия 1» показал видеосюжет об Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Российские кинокомпании начали снимать красивые фильмы про Узбекистан во время праздника Навруз. Это будут познавательные фильмы, про природу, обычаи и культуру. В фильмах покажут современный и новый Узбекистан, сообщили местные СМИ.

«Четыре российские компании, а также телеканал начали съемку фильмов в Ташкенте про Узбекистан. По мимо Ташкента будут снимать Самарканд и Бухару. Самым большим проектом выступает телеканал Россия»,- говорится в сообщении.

Съемки ведутся в партнерстве с национальным агентством (НА) «Узбеккино» и национальной ассоциацией электронных средств массовой информации Узбекистана (НАЭСМИ) в разных областях республики.

Телеканал «Россия-2» планирует отснять документальный фильм «Узбекистан. Новейшая история». Фильм будет посвящен 30-летию независимости республики, сообщает издание.

Кинокомпания «Мастерская» в городе Байсун Сурхандарьинской области Узбекистана будет снимать аутентичные истории о праздновании Навруза. Для телеканала «Россия-Культура» кинокомпания «Диви» будет снимать четыре документальных фильма о традициях, культуре и истории Узбекистана — «Послания из глубины веков», «Тепло и щедрость дастархана», «Сплетенье солнечных культур», «Место под солнцем».

Также в Узбекистане будет отснят кинокомпанией «ДокуМенталист» документальным фильм «Узбекистан. Прошлое. Настоящее. Будущее». Сообщается, что продюсером фильма является Валдис Пельш, режиссером Никита Снегов, а оператором Никита Розов.

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