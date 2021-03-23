В России сотрудника мотеля-сауны из Узбекистана задержали за сексуальное насилие над 12-летней

CentralAsia (UZ) - В Петергофе задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Как сообщило издание Gazeta.SPb.ru, о преступлении заявил отец девочки.

В Петергофе гражданин Узбекистана, 1989 года рождения, подозревается в изнасиловании девочки 2008 года рождения.

Мужчина трудился разнорабочим в мотеле-сауне и проживал там же.

Ночью 11 марта, по версии следствия, он изнасиловал 12-летнюю девочку.

В ходе оперативно-розыскных действий «по горячим следам» оперативная группа задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера.