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  23 марта 2021
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В России сотрудника мотеля-сауны из Узбекистана задержали за сексуальное насилие над 12-летней

CentralAsia (UZ) -  В Петергофе задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Как сообщило издание Gazeta.SPb.ru, о преступлении заявил отец девочки.

В Петергофе гражданин Узбекистана, 1989 года рождения, подозревается в изнасиловании девочки 2008 года рождения.

Мужчина трудился разнорабочим в мотеле-сауне и проживал там же.

Ночью 11 марта, по версии следствия, он изнасиловал 12-летнюю девочку.

В ходе оперативно-розыскных действий «по горячим следам» оперативная группа задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера.

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