Саммит Тюркского совета решено провести в формате видеоконференции

CentralAsia (KZ) - Из-за ухудшения эпидобстановки организаторы Саммита Тюркского совета решили провести мероприятие в режиме видеоконференции. Об этом сообщил МИД Казахстана.

«В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального Саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта текущего года в Туркестане, в режиме видеоконференции. Секретариат Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) был официально уведомлен об этом решении», — информирует ведомство.

В саммите планировали принять участие все главы государств-членов ССТГ, а также премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации. Однако накануне, 22 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свою поездку в Казахстан, решив участвовать в мероприятии дистанционно.

Анонсировалось, что участники предстоящего саммита должны объявить Туркестан духовной столицей Тюркского мира.

Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет объединяет Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан, а Венгрия получила статус наблюдателя.

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