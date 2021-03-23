[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Саммит Тюркского совета решено провести в формате видеоконференции

CentralAsia (KZ) -  Из-за ухудшения эпидобстановки организаторы Саммита Тюркского совета решили провести мероприятие в режиме видеоконференции. Об этом сообщил МИД Казахстана.

«В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального Саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта текущего года в Туркестане, в режиме видеоконференции. Секретариат Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) был официально уведомлен об этом решении», — информирует ведомство.

В саммите планировали принять участие все главы государств-членов ССТГ, а также премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации. Однако накануне, 22 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свою поездку в Казахстан, решив участвовать в мероприятии дистанционно.

Анонсировалось, что участники предстоящего саммита должны объявить Туркестан духовной столицей Тюркского мира.

Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет объединяет Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан, а Венгрия получила статус наблюдателя.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Душанбе прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Казахстаном
  • Пашинян объявил нового главу Генштаба Армении
  • В Узбекистане предложили не брать автосборы за электромобили


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com