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  23 марта 2021
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Как извергается вулкан в Исландии, «спавший» 6 тыс. лет. Видео с дрона
Предыстория: В Исландии началось извержение вулкана, спавшего 6 тыс. лет (фото, видео)

CentralAsia (CA) -  На прошлой неделе на юго-западе Исландии недалеко от столицы страны началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал 6 тыс. лет.

Исландский пилот Бьорн Стейнбекк снял извержение с близкого расстояния от кратера.

Дрон пролетел над кратером на небольшой высоте прямо в момент выброса лавы. Стейнбекк опубликовал свои ролики в социальных сетях.

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Публикация от Bjorn Steinbekk (@bsteinbekk)

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Публикация от Bjorn Steinbekk (@bsteinbekk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Bjorn Steinbekk (@bsteinbekk)

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