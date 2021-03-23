Как извергается вулкан в Исландии, «спавший» 6 тыс. лет. Видео с дрона

CentralAsia (CA) - На прошлой неделе на юго-западе Исландии недалеко от столицы страны началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал 6 тыс. лет.

Исландский пилот Бьорн Стейнбекк снял извержение с близкого расстояния от кратера.

Дрон пролетел над кратером на небольшой высоте прямо в момент выброса лавы. Стейнбекк опубликовал свои ролики в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bjorn Steinbekk (@bsteinbekk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bjorn Steinbekk (@bsteinbekk)