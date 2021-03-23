Как извергается вулкан в Исландии, «спавший» 6 тыс. лет. Видео с дрона
- Азия и мир, общество
- 13:03, 23 марта 2021
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CentralAsia (CA) - На прошлой неделе на юго-западе Исландии недалеко от столицы страны началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал 6 тыс. лет.
Исландский пилот Бьорн Стейнбекк снял извержение с близкого расстояния от кратера.
Дрон пролетел над кратером на небольшой высоте прямо в момент выброса лавы. Стейнбекк опубликовал свои ролики в социальных сетях.
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