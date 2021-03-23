В Таджикистане началась вакцинация от коронавируса

замминистра здравоохранения Самариддин Ализода одним из первых вакцинировался от коронавируса

CentralAsia (TJ) - Указом президента Эмомали Рахмона в Таджикистане сегодня, 23 марта началась вакцинация от коронавирусной инфекции.



Вчера стартовала поэтапное иммунизация среди уязвимых групп населения.



Также утвержден состав республиканской комиссии по координации проведения иммунизации, Министерству здравоохранения и социальной защиты населения поручено разработать и утвердить план мероприятий по проведению иммунизации против COVID-19 в Таджикистане на определенный этап, своевременно довести его до сведения местных исполнительных органов государственной власти и ответственных медицинских учреждений городов и районов республики.



Кроме этого, Минздраву поручено своевременно доставить препарат от коронавируса в медицинские учреждения страны. В каждом из них необходимо создать благоприятные условия для проведения вакцинации среди врачей.



Комитету по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан велено принять участие в пропаганде важности иммунизации против COVID-19 среди населения.



По словам замминистра, граждане Таджикистана смогут выбирать, какой вакциной им прививаться. Вакцины будут делаться добровольно и бесплатно.



Как ранее сообщалось, по национальному плану иммунизации населения вакцинами, полученными в рамках механизма COVAX, первыми вакцинацию пройдут работники здравоохранения, стратегических отраслей народного хозяйства, граждане старше 60 лет, лица, страдающие неинфекционными хроническими заболеваниями и работники сферы здравоохранения.

8 марта в Таджикистан в рамках COVAX из Индии поступила первая партия вакцин против коронавируса AstraZeneca в количестве 192 тыс. доз. Британская вакцина AstraZeneca, производимая в Индии, получила регистрацию в ВОЗ под кодовым названием CoviShild.



Как сообщают местные СМИ, в Таджикистане также намерены зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» и китайскую — «CoronaVac».

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