Президент Афганистана официальным визитом посетит Таджикистан

CentralAsia (TJ) - По инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и главой МИД Афганистана Мухаммадом Ханифом Атмаром, сообщает МИД РТ.



В ходе разговора рассмотрены вопросы подготовки официального визита президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани в Таджикистан и его участия в девятой министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс», которая состоится 30 марта в Душанбе.



Стороны также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане, региональном сотрудничестве в процессе установления мира и стабильности в этой стране, реализации региональных проектов, особенно в области энергетики, инфраструктуры и транспорта, при поддержке международных и региональных организаций и международных финансовых институтов.

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