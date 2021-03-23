Американские ученые высчитали дату появления коронавируса в Ухане

Город Ухань

CentralAsia (CA) - Команда ученых под руководством эволюционного биолога Джоэла Вертгейма из Калифорнийского университета в Сан-Диего высчитала дату появления коронавирусной инфекции COVID-19 в китайском городе Ухань.



Как утверждают авторы исследования, возможно, COVID-19 начал распространяться на несколько месяцев раньше, чем предполагалось.



Согласно официальной версии, первые случаи заражения новым коронавирусом были зарегистрированы в конце декабря 2019 года в Ухане. Но Sars-CoV-2, вероятно, начал заражать людей уже несколькими неделями раньше. Это уже давно высказываемое предположение теперь подкрепляют новые исследования американской группы ученых, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.



В своем исследовании ученые объединили генетические анализы и компьютерные модели о распространении вируса. Если исследователи правы в своих расчетах, то город Ухань, в котором проживают 11 млн человек, не был тем местом, где вирус впервые передался от животных человеку. Скорее там, вероятно, произошли первые случаи суперраспространения инфекции — спустя несколько недель после того, как вирус передался от одного биологического вида другому.



Авторы пишут, что, возможно, коронавирус уже медленно распространялся в провинции Хубэй вокруг Уханя с середины октября 2019 года. Но официально он был замечен, лишь когда в конце декабря на рынке Хуанань в Ухане произошла более крупная вспышка заболеваемости.



К тому времени случаи возникновения у людей новой болезни легких уже появились в других частях города. Это свидетельствует о том, что вирус, вероятно, поменял хозяина раньше и прибыл в мегаполис, по-видимому, в организме человека, а не животного, пишет автор статьи.



Возможно, возбудитель передался от летучих мышей неизвестному промежуточному хозяину в сельском регионе. Животные, которых массово разводят люди, являются наиболее вероятными промежуточными хозяевами, в организме которых вирус накопил необходимые мутации для того, чтобы поразить человека, предполагает автор.

