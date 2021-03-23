В Узбекистане спрос на недвижимость вырос 11,5%

CentralAsia (UZ) - В феврале текущего года в Узбекистане количество заключенных в стране договоров недвижимости увеличилось на 11,5%. Об этом сообщает издание kapital.uz.



В Ташкенте, на который приходится более 30% рынка недвижимости, этот показатель составил 10,8%.

Как сообщается, в стране в период пандемии коронавируса экономическая активность резко упала на фоне карантинных ограничений. В частности, в апреле локдаун привел к снижению спроса на недвижимость на 87,1%

Также зафиксирован рост продаж автомобилей на первичном и вторичном рынках. В феврале спрос населения на авторынке увеличился на 3% по сравнению с январем. Однако по сравнению с февралем 2020 года этот показатель снизился на 10,4%. В основном это объясняется тем, что Асакинский завод временно остановил производство в январе-феврале 2021 года для проведения всех необходимых модернизаций.