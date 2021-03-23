В Катаре обсудили приоритеты председательства Таджикистана в ШОС

CentralAsia (TJ) - Посольство Таджикистана в Катаре провело пресс-конференцию, посвященную приоритетам председательства республики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Как сообщает МИД Таджикистана, на пресс-конференции присутствовали главы дипломатических миссий, представители СМИ.



Посол Таджикистана Хисрав Сохибзода в ходе презентации приоритетов председательства Таджикистана в ШОС на период 2020-2021 гг особо отметил значение запланированных в рамках председательствования страны в текущем году различных мероприятий, которые направлены на дальнейшее укрепления международного сотрудничества и обеспечение региональной безопасности и стабильности.



Также было подчеркнуто, что председательство Таджикистана в ШОС, которое совпадает с юбилейной датой 20-летия создания этой организации, внесёт достойный и заметный вклад в расширение конструктивной деятельности ШОС и усовершенствование ее потенциала, говорится в сообщении МИД.

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