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  23 марта 2021
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В России впервые за долгое время выявили менее 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 945 (11,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 474 610 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 117,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 183 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 482 496 человек.

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