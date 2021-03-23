В России впервые за долгое время выявили менее 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявили в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 945 (11,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 474 610 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 117,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 183 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 482 496 человек.