В России за сутки от коронавируса умерли более 400 человек

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 427 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 42.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 95 818 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 482 496 пациентов.

