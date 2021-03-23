ООН призвала Турцию пересмотреть решение о выходе из Стамбульской конвенции

CentralAsia (CA) - В Организации Объединенных Наций призвали Турцию пересмотреть решение о выходе из Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием против женщин, включая домашнее насилие. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



Анкара решила выйти из этого соглашения в тот момент, когда из-за пандемии COVID-19 масштабы гендерного насилия во всем мире выросли до такой степени, что его называют «второй, скрытой от глаз, пандемией».



В организации «ООН-женщины» чрезвычайно обеспокоены этим шагом Турции. Турция была первой страной, подписавшей – в 2012 году – это соглашение, получившее название «Стамбульской конвенции».



Анкара предприняла шаги для того, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с положениями Конвенции, и приняла закон о защите семей и предотвращении насилия против женщин.



Как отмечают в ООН, проблема насилия против женщин стоит в Турции особенно остро: по данным исследования 2014 года, 38% женщин, находящихся или побывавших в браке, признались в том, что подвергались физическому насилию, включая сексуальное. Каждый год в стране жертвами убийств становятся сотни женщин. И эти данные не отражают катастрофического ухудшения ситуации во время пандемии, когда карантин, изоляция, экономические трудности, перебои в работе служб поддержки и приютов для женщин привели к тому, что число жертв домашнего насилия только выросло, говорится в статье ООН.