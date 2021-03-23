Верховный суд США рассмотрит восстановление смертного приговора Джохару Царнаеву

CentralAsia (CA) - Верховный суд США объявил, что изучит возможность восстановления смертного приговора Джохару Царнаеву — единственному выжившему организатору теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году. Об этом пишет «Интерфакс».



Этот вопрос Верховный суд рассмотрит по запросу Минюста, добивающегося отмены решения суда более низкой инстанции, заменившего Царнаеву смертный приговор на пожизненное заключение.



Газета The Hill напоминает, что ходатайство подала в прошлом году администрация Дональда Трампа после того, как федеральный апелляционный суд в Бостоне отменил смертный приговор Царнаеву. Судьи мотивировали тогда решение возможной предвзятостью присяжных и степенью влияния, которое мог оказать на Джохара Царнаева его старший брат Тамерлан.



Если попытка вернуть смертный приговор не увенчается успехом, то Царнаев будет отбывать несколько пожизненных сроков в тюрьме.



Джохар Царнаев участвовал в подготовке и осуществлении взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году. К смерти террориста приговорили в 2015 году.



Теракт он совершил вместе со своим братом Тамерланом 15 апреля 2013 года. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар Царнаев был впоследствии задержан, а его брат убит при задержании.

