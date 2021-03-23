В Беларуси ожидают третью волну коронавируса

CentralAsia (CA) - В Беларуси ожидают третью волну коронавируса этой весной, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.



По словам министра, специалисты готовы к очередной волне, здесь важным остается вопрос, насколько она будет интенсивна.



В настоящее время очередная партия вакцины поступила в регионы страны. Начиная с апреля вакцинация будет носить массовый характер. Также в ближайшее время планируется выпуск российской вакцины на мощностях белорусских учреждений.

