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  23 марта 2021
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В Беларуси ожидают третью волну коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Беларуси ожидают третью волну коронавируса этой весной, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, специалисты готовы к очередной волне, здесь важным остается вопрос, насколько она будет интенсивна.

В настоящее время очередная партия вакцины поступила в регионы страны. Начиная с апреля вакцинация будет носить массовый характер. Также в ближайшее время планируется выпуск российской вакцины на мощностях белорусских учреждений.

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