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  23 марта 2021
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Президент Узбекистана посоветовал журналистам давать больше критичных материалов

CentralAsia (UZ) -  Во время визита в Ташкентскую область на прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщался с журналистами и призвал их объективно освещать ситуацию в стране, не бояться задавать острые вопросы и критиковать виновных в проблемах.

Данный призыв запечатлён на видео, опубликованном пресс-службой президента.

«Критикуйте! Укажите их фамилии и фотографии и со словами: «Почему ты этого не делаешь? Почему вы не выполняете задание?», дайте о них всем знать. Это окажет влияние больше, чем три-четыре указа, у вас большая власть», - сказал Ш. Мирзиёев, но не уточнил, может ли такая критика быть направлена в его адрес.

В последнее время наблюдается, как президент Узбекистана стал обращаться к журналистам во время своих визитов. Первый такой живой диалог состоялся во время визита Мирзиёева в Наманганскую область в феврале этого года.

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