В Узбекистане девушек, которые полуобнаженными готовили сумаляк, показали по местному ТВ

CentralAsia (UZ) - На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором можно увидеть, как полуобнажённые женщины, в бикини из чёрной кожи, готовят праздничное блюдо сумаляк.

Как сообщили позднее правоохранительные органы, видео было снято в ночном клубе «Сахара» в Ургенче Хорезмской области.

Позже в пресс-службе УВД Хорезмской области сообщили, что сотрудники органов внутренних дел начали соответствующую проверку. Девушек также показали по местному телевидению.

Видео было опубликовано в узбекском сегменте социальных сетей 21 марта. Правоохранительные органы заинтересовались этим случаем после резкой критики со стороны пользователей соцсети. Как сообщили в УВД, 22 марта все женщины на видео были вызваны на допрос. В сети также появились их фотографии, сделанные во время допроса.

Несмотря на то, что это был выходной день, в администрации Ургенча было проведено специальное собрание, на котором обсуждалась ситуация на этом видео.

Ситуация в ролике в течение двух дней подверглась резкой критике со стороны различных групп в сетях. Некоторые посты также содержали угрозы расправы над девушками на видео.

Небольшое количество пользователей сети защищали полуобнаженных девушек, говоря, что «как одеваться - это дело каждого».

Около полудня 22 марта УВД Хорезмской области объявило, что было начато расследование.

«Сумаляк готовили другие женщины. В перерыве между танцами в клубе девушки вышли к котлу сумаляка и сделали селфи. Позже видео просочилось в Интернет», - сообщил представитель ОВД.

Специальный брифинг для прессы, посвященный видео с полуобнажёнными женщинами из ночного клуба, запланирован на 23 марта.

По информации Хорезмского УВД, в отношении танцовщиц ночного клуба «Сахара» может быть возбуждено дело по статье 183 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Согласно этой статье, умышленное пренебрежение правилами поведения в обществе считается мелким хулиганством. Это наказывается штрафом до пятикратного размера базовой расчётной величины (1 БРВ равна 245 тыс. сумам или 23 долларам США) или административным арестом на срок до 15 суток.