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  23 марта 2021
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Солдаты спецназа Турции и Узбекистана проводят совместные учения у границ Афганистана

CentralAsia (UZ) -  Силы спецназначения Турции совместно с узбекскими коллегами проводят учения у афганской границы, сообщили в пресс-службе Минобороны Узбекистана.

Маневры начались на узбекском полигоне Термез, который находится неподалеку от границы с Афганистаном. Торжественная церемония открытия состоялась 22 марта, присутствовали специальные силы подразделений ВС Узбекистана и Турции, говорится в сообщении военного ведомства.

Спецназ двух стран будет отрабатывать элементы ближнего боя, преодолеет комплексную тактическую полосу длиной в 15 километров, проведет показательные стрельбы по мишеням, покажет навыки выживания в экстремальных условиях. Учения будут длиться до 27 марта.

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