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  23 марта 2021
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В Кремле не будут раскрывать, какой вакциной от коронавируса привьется Путин

CentralAsia (CA) -  Сегодня президент России Владимир Путин вакцинируется против коронавирусной инфекции.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин привьется одной из трех российских вакцин. Кремль не будет сообщать, каким именно препаратом вакцинируют президента.

«Одну из трех. Мы не будем специально говорить какую. Все три вакцины абсолютно надежны», - сказал Песков журналистам.

Также он уточнил, что сегодняшняя вакцинация Владимира Путина не будет запечатлена на фото или видео.

«Что касается вакцинации под камеры, президент никогда не был сторонником, ему это не нравится», - сказал пресс-секретарь главы государства.

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