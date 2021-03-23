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  23 марта 2021
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Фото — Нур-Султан накрыла снежная буря
// Tengrinews.kz / Турар Казангапов

CentralAsia (KZ) -  Сегодня столицу Казахстана накрыла снежная буря. Из-за обильного снегопада и сильного ветра в столице снизилась видимость. Объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz.

Синоптики сообщают о порывах ветра 20 метров в секунду. В Казгидромете предупредили горожан о сильном гололеде. Температура воздуха вновь опустилась до минус 7 градусов.

С ухудшением погодных условий с утра закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодороги республиканского значения.

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