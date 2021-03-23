Во Франции призвали еще больше ужесточить карантин

CentralAsia (CA) - Во Франции врачи врачи выражают обеспокоенность в связи с недостаточными, по их мнению, мерами по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал BFM-TV.



«На деле, это не полноценный "локдаун". В целом мы закрыли много магазинов, но что мы сделали еще?... Если честно, я не вижу больших изменений в жизни людей», - сказала эпидемиолог Катрин Хилл.



«Система здравоохранения уже перегружена во многих регионах, в особенность в Иль-де-Франс», - добавила она.



Врач Бенжамен Давидо из больницы в городе Гарш в свою очередь отмечает, что «нужно от 14 до 21 дня, чтобы увидеть, как новые меры приводят к снижению количества госпитализаций». "Но проблема в том, что мы уже превысили число госпитализаций, которое у нас было на пике второй волны в октябре 2020 года», - сказал он.



С минувших выходных в ряде регионов Франции действуют новые ограничительные меры. В общей сложности они затронули 21 млн человек в 16 департаментах. Им рекомендовано ограничить контакты с родственниками, а также перейти на дистанционный режим работы. Им разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.



Власти Франции решили не ограничивать работу школ, детских садов и других образовательных заведений в этих департаментах. В рамках новых мер работу должны будут прекратить почти все магазины, которые занимаются продажей не жизненно важных продуктов.



Такой ограниченный локдаун введен после того, как, по сообщениям парижских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон высказался против новых максимально жестких ограничительных мер: по его словам, жителям стало тяжело выдерживать такие условия, особенно – в столичном регионе.

