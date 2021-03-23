На российском аэродроме у бомбардировщика ошибочно сработала катапульта, погибли трое военных

Самолет Ту-22М3 (архивное фото)

CentralAsia (CA) - На военном аэродроме под Калугой у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования. Трое военных погибли. Об этом сообщает Министерство обороны России.



По данным агентства ТАСС, в числе погибших — командир полка, который сидел на месте инструктора.



«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», - сообщили в ведомстве.



При этом по данным источника в медицинских кругах региона, один из членов экипажа выжил.



Для выяснения всех обстоятельств на аэродром направлена комиссия ВКС России.



В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали.



Ту-22М - семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.



Предыдущая катастрофа, в которой погиб экипаж самолета, произошла 22 января 2019 года. Тогда при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. В результате трое членов экипажа погибли, один выжил.