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  23 марта 2021
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На российском аэродроме у бомбардировщика ошибочно сработала катапульта, погибли трое военных
Самолет Ту-22М3 (архивное фото)
Самолет Ту-22М3 (архивное фото)

CentralAsia (CA) -  На военном аэродроме под Калугой у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования. Трое военных погибли. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным агентства ТАСС, в числе погибших — командир полка, который сидел на месте инструктора.

«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», - сообщили в ведомстве.

При этом по данным источника в медицинских кругах региона, один из членов экипажа выжил.

Для выяснения всех обстоятельств на аэродром направлена комиссия ВКС России.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали.

Ту-22М - семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.

Предыдущая катастрофа, в которой погиб экипаж самолета, произошла 22 января 2019 года. Тогда при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. В результате трое членов экипажа погибли, один выжил.

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