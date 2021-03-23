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  23 марта 2021
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В Узбекистане рост заболевания коронавирусом среди детей связали с британским штаммом

CentralAsia (UZ) -  Заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, член штаба по борьбе с коронавирусом Нурмат Атабеков заявил, что в Узбекистане увеличение больных среди детей связано с британским штаммом.

«Среди детей количество больных растет. Если в прошлом году доля детей в числе больных составляла 5-7 процентов, то сейчас – 25 процентов. Именно по этой причине в Ташкенте некоторые школы перешли на онлайн обучение. В настоящее время в стране школьные каникулы и мы планируем разорвать цепочку распространения COVID-19 среди детей в этот период. Однако если ситуация не изменится в лучшую сторону, мы рассмотрим вопрос о продлении весенних каникул», - сказал Атабеков.

По словам Атабекова, в настоящее время в республике каждый день проводят 15-18 тыс. лабораторных исследований. «Конечно же, чем больше проводят проверок, тем больше выявляют больных коронавирусом. Мы постоянно увеличиваем объемы тестирования, чтобы найти больных людей», - сказал он.

Ранее сообщалось, что весенние каникулы в школах Узбекистана могут продлить из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом среди детей.

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