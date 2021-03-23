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  23 марта 2021
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В Украине выявлено рекордное количество умерших от коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  В Украине установлен антирекорд смертности от коронавируса с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Ранее во вторник Степанов сообщил, что 11 476 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине, госпитализированы 2519 человек, летальных случаев — 333, выздоровели 8044 человека.

«Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень трудный период. Сегодня у нас установлен такой антирекорд относительно числа умерших, впервые в стране это число превысило 300 человек», - сказал Степанов на ежедневном брифинге.

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