Президент Туркменистана написал стихотворение и приступил к завершению новой книги об Ашхабаде

CentralAsia (TM) - В рабочем кабинете Ахалтекинского конного комплекса президент Туркменистана приступил к написанию завершающей части книги «Ашхабад», посвящённой истории столицы и её нынешним достижениям.



Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в своём произведении Гурбангулы Бердымухамедов обобщил большой пласт исторических сведений об Ашхабаде, а также о традициях и обычаях туркменского народа.

Как уже сообщалось, 22 марта во время пребывания в Ахалтекинском конном комплексе главе государства была сообщена радостная весть о рождении первого жеребёнка у легендарного скакуна по имени Акхан, которого он сам тренировал.

Рождение жеребёнка в дни празднования Новруза, а также в дни подготовки к 140-летию Ашхабада вдохновило президента Гурбангулы Бердымухамедова посвятить этому событию строчки в новой, иллюстрированной книге «Ашхабад», отмечает издание.