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  23 марта 2021
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Глава Ташкента совершил визит в Ашхабад

CentralAsia (TM) -  Узбекская делегация во главе с мэром Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым посетила с рабочим визитом Ашхабад.

По сообщению пресс-службы ташкентской администрации, в столице Туркменистана мэр Ташкента провёл переговоры с хякимом Ашхабада Язтаганом Гылыджовым. В ходе встречи руководители столичных администраций обменялись мнениями о развитии и укреплении двусторонних отношений.

Хяким Ашхабада также ознакомил своего узбекского коллегу с проектом парка «Ташкент», который планируется построить в столице Туркменистана. Как сообщил Я.Гылыджов, парк «Ташкент» будет построен в историческом центре Ашхабада и займет площадь в три гектара.

С инициативой строительства в Ашхабаде парка «Ташкент» в качестве жеста дружбы между двумя странами выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом он заявил, принимая в президентском Дворце в феврале нынешнего года министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.

В Ашхабаде есть улица Алишера Навои, памятник которому установлен и на столичной Аллее вдохновения.

Позже в своём послании Шавкату Мирзиёеву Бердымухамедов пригласил узбекские компании принять участие в тендере на строительство в Ашхабаде парка «Ташкент».

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