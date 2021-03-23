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  23 марта 2021
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В Узбекистане продавали поддельные авиабилеты в Москву

CentralAsia (UZ) -  В Бухаре были задержаны мошенники, подделавшие билеты в Москву и разрешения на въезд на общую сумму $22 тыс.

По данным правоохранительных органов, мошенники обманули 17 человек. Пообещав организовать через знакомых разрешения на въезд в Россию, злоумышленники получили с каждого «клиента» по $ 1,3 тыс. и вручили им поддельные авиабилеты на рейс Бухара — Москва.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Дача взятки» и «Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование».

Ташкент и Москва давно обсуждают открытие границ для трудовых мигрантов. Но пока для узбекистанцев въезд в Россию не открыт. Организован лишь централизованный набор работников для конкретных проектов.


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