Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Узбекистане 1 апреля

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане назвали точную дату старта массовой прививочной кампании против коронавируса - 1 апреля. Об этом заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Атабеков.



Ранее сообщалось, что прививки начнут ставить после праздника Навруз - 21 марта.

До конца года планируется привить от коронавируса 20% населения - около 7 млн человек. В Узбекистане сертифицирована российская вакцина "Спутник V".

На днях сообщалось, что в Узбекистан из Индии доставили первую партию, 660 тысяч доз, вакцины AstraZeneca (Covishield). Всего Узбекистану в рамках COVAX выделено 2,256 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Ожидается, что вторая часть будет доставлена в мае.