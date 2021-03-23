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  23 марта 2021
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Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Узбекистане 1 апреля

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане назвали точную дату старта массовой прививочной кампании против коронавируса - 1 апреля. Об этом заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Атабеков.

Ранее сообщалось, что прививки начнут ставить после праздника Навруз - 21 марта.

До конца года планируется привить от коронавируса 20% населения - около 7 млн человек. В Узбекистане сертифицирована российская вакцина "Спутник V".

На днях сообщалось, что в Узбекистан из Индии доставили первую партию, 660 тысяч доз, вакцины AstraZeneca (Covishield). Всего Узбекистану в рамках COVAX выделено 2,256 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Ожидается, что вторая часть будет доставлена в мае.

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