В частных подворьях Туркменистана резко сокращается поголовье скота и птицы, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Дашогузском велаяте Туркменистана жители сельских поселений массово сокращают поголовье домашней птицы в своих подворьях, передают источники turkmen.news.

Как передаёт издание, причина проста: нечем кормить кур, индеек и уток. Те корма, которые имеются в продаже и более-менее подходят для птиц, дорожают с каждым днем.

По словам жителей района, в два с половиной раза подорожали пшеничные отруби (кепек). Стандартный мешок отрубей осенью стоил на базаре 40 манатов, а сейчас за него надо заплатить 100 манатов ($3,3 по рыночному курсу). Цены на отруби росли ежемесячно, и нынешний уровень, уверенны сельчане, — не конечная точка.

Параллельно на рынке растут цены и на зерно. Кормовая пшеница осенью была в продаже по 3 маната за килограмм, сегодня за нее просят 4,5, а кое-где и все 5 манатов. С 3 до 6 манатов взлетела цена за килограмм кукурузного зерна. Такая же динамика роста наблюдается и в цене на джугарное зерно — его продают уже по 4-4,5 маната, хотя осенью оно стоило на полтора маната дешевле.

Одновременно с сокращением поголовья домашней птицы в частных подворьях источники turkmen.news на севере Туркменистана замечают повышение цен на куриные яйца и мясо птицы. При этом яйца дорожают как в коммерческих магазинах, куда они каким-то волшебным образом попадают из системы госторговли, так и на рынках. Лоток белых яиц (30 штук) месяц назад коммерсанты продавали за 32 маната, недели две назад по 38, 21 марта по 43, а 23 марта в Дашогузе на этих яйцах висит уже новый ценник — 47 манатов.

Владельцы частных подворий тоже подняли цены. Недели две назад они оптом сдавали яйца базарным перекупщикам по 1-1,8 маната за штуку, а те потом продавали штуку за 2,-2,3 маната. А 23 марта базарные скупщики покупали яйца у прибывших в город селян по 2 маната и намерены их перепродавать по более высокой цене.

Рост цен на корма влечет за собой и повышение цен на мясо и молоко. Килограмм свежей говядины у мясников в городе Дашогуз накануне праздника Новруз вырос в цене до 60 манатов, и это, говорят забойщики скота, еще не предел. За считанные дни оно подорожает до 70 манатов за килограмм, уверяют они.

Дороговизна кормов и их дефицит, по словам источников издания, приведет к полному исчезновению живности и птицы в домашних подворьях.