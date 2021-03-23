В Узбекистане с 1 апреля введены ограничения на массовые мероприятия

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 23 марта специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом обнародовала новое решение.

Согласно документу, с 1 апреля текущего года в Узбекистане на свадьбах и в других семейных торжествах количество участников не должно превышать 100 человек. Участники обязаны соблюдать все карантинные правила.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 50% от вместимости помещений. Все зрители должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, а на входе у них должны проверять температуру.

Если у посетителя высокая температура тела, он не должен допускаться в помещение.

В концертных залах запретят деятельность различных магазинов, кроме тех, где продают маски и антисептики.

16 марта штаб по борьбе с коронавирусом Ташкента предупреждал, что в случае ухудшения эпидситуации с 1 апреля могут временно запретить проведение массовых мероприятий в городе.