В Узбекистане, девушек, варивших сумаляк в полуобнаженном виде, посадили на 15 суток

CentralAsia (UZ) - 23 марта в Ургенчском городском суде по уголовным делам рассматривалось дело, вызвавшее резонанс в обществе. Ранее в соцсетях распространилось видео с полуобнажёнными девушками, которые варили сумаляк.



Как сообщили местные СМИ, трое из них были признаны виновными по статье 183 КоАО (Мелкое хулиганство) и приговорены к 15 суткам административного ареста.

Остальные трое участниц видеоролика были также признаны виновными по статье 183 КоАО и оштрафованы на 5 БРВ (1,225 млн сумов или 116 долларов).

Видео было опубликовано в узбекском сегменте социальных сетей 21 марта. Правоохранительные органы заинтересовались этим случаем после резкой критики со стороны пользователей соцсети. Как сообщили в областном УВД, 22 марта все женщины на видео были вызваны на допрос. В сети также появились их фотографии, сделанные во время допроса.

Ситуация в ролике в течение двух дней подверглась резкой критике со стороны различных групп в сетях. Некоторые посты также содержали угрозы расправы над девушками на видео.

Небольшое количество пользователей сети защищали полуобнаженных девушек, говоря, что «как одеваться - это дело каждого».

Около полудня 22 марта УВД Хорезмской области объявило, что было начато расследование.

«Сумаляк готовили другие женщины. В перерыве между танцами в клубе девушки вышли к котлу сумаляка и сделали селфи. Позже видео просочилось в Интернет», - сообщил представитель ОВД.