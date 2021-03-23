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  23 марта 2021
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В Узбекистане, девушек, варивших сумаляк в полуобнаженном виде, посадили на 15 суток
Продолжение: В Узбекистане девушек, которые полуобнаженными готовили сумаляк, показали по местному ТВПредыстория: В Узбекистане прокомментировали видео с полуобнаженными женщинами, готовившими сумаляк в ночном клубе

CentralAsia (UZ) -  23 марта в Ургенчском городском суде по уголовным делам рассматривалось дело, вызвавшее резонанс в обществе. Ранее в соцсетях распространилось видео с полуобнажёнными девушками, которые варили сумаляк.

Как сообщили местные СМИ, трое из них были признаны виновными по статье 183 КоАО (Мелкое хулиганство) и приговорены к 15 суткам административного ареста.

Остальные трое участниц видеоролика были также признаны виновными по статье 183 КоАО и оштрафованы на 5 БРВ (1,225 млн сумов или 116 долларов).

Видео было опубликовано в узбекском сегменте социальных сетей 21 марта. Правоохранительные органы заинтересовались этим случаем после резкой критики со стороны пользователей соцсети. Как сообщили в областном УВД, 22 марта все женщины на видео были вызваны на допрос. В сети также появились их фотографии, сделанные во время допроса.

Ситуация в ролике в течение двух дней подверглась резкой критике со стороны различных групп в сетях. Некоторые посты также содержали угрозы расправы над девушками на видео.

Небольшое количество пользователей сети защищали полуобнаженных девушек, говоря, что «как одеваться - это дело каждого».

Около полудня 22 марта УВД Хорезмской области объявило, что было начато расследование.

«Сумаляк готовили другие женщины. В перерыве между танцами в клубе девушки вышли к котлу сумаляка и сделали селфи. Позже видео просочилось в Интернет», - сообщил представитель ОВД.

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