Гражданина Туркменистана Розгельды Чолиева депортируют из России в Турцию

CentralAsia (TM) - Гражданина Туркменистана Розгельды Чолиева, которому ранее предоставили временное убежище в России, депортируют в Турцию. Об этом 23 марта сообщает «Хроника Туркменистана».

Как стало известно журналистам, все это время Чолиев оставался в аэропорту Шереметьево, хотя 11 марта у него приняли прошение об убежище. Теперь представители российских властей сообщили мигранту, что ему отказано в статусе беженца, и насильно посадили его в самолет до Стамбула. На момент публикации заметки самолет еще не взлетел.

Издание публикует фотографию уведомления от Главного управления МВД РФ. В документе говорится, что отказ в рассмотрении ходатайства о статусе беженца может быть обжалован в течение месяца, но если жалоба будет отклонена — иностранец должен покинуть РФ в течение трех рабочих дней. Подчеркивается, что в случае отклонения жалобы или отказа от жалобы мигрант подлежит административному выдворению за пределы РФ либо депортации совместно с членами семьи.

Чолиев в прошлом учился в Карачаево-Черкесском госуниверситете, но из-за сложности совмещения работы и учебы был отчислен. Затем его жена, студентка того же вуза, родила ребенка. В связи с этим пара пыталась получить $500 от родных из Туркменистана, но им было отказано. Тогда Розгельды начал критиковать власти в интернете. В ответ туркменская сторона сообщила российским спецслужбам, что Чолиев якобы причастен к террористической деятельности.

Осенью 2020 года Чолиев улетел в Турцию, где надеялся выйти на связь с оппозиционерами. 2 марта он вернулся в Шереметьево, но его отказались впускать в РФ. После того, как пять правозащитных организаций направили в погранслужбу ФСБ, МИД и МВД обращение в защиту Чолиева, у него приняли ходатайство и предоставили временное убежище — как утверждалось, на три месяца. В случае, если мигранта доставят в Турцию, ему будет угрожать депортация в Туркменистан, где его ожидают преследования.