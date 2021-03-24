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  24 марта 2021
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Сильное землетрясение произошло в Монголии в 160 км от Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -  Достаточно сильное землетрясение произошло в центральной Монголии в 160 км к юго-востоку от Улан-Батора и в 45 км к северо-западу от Чойры по местному времени: 22:46:55, 23 марта 2021 года магнитудой 5,5. А вибрация землетрясения — 6-7 баллов.

Эпицентр находился в точке с координатами 46.71 градусов северной широты 108.06 градусов восточной долготы и глубиной 10 км на территории сомона Баянтал аймака Говьсумбэр.

На территории города Улан-Батор ощущались подземные толчки силой 2–3 баллов.

Сообщений о разрушениях в регионах не поступало, пострадавших нет.

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