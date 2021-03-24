Монголия запускает Global Money Week-2021

CentralAsia (MNG) - Кампания «Global Money Week» (GMW), организованная Международной сетью ОЭСР по финансовому образованию, была запущена в Монголии 22 марта.

GMW — это ежегодная глобальная кампания по повышению осведомленности о важности обеспечения того, чтобы молодые люди с раннего возраста были осведомлены в финансовом отношении и постепенно приобретали знания, навыки, отношения и поведения, необходимого для принятия обоснованных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового благополучия и финансовой устойчивости.

Официальный слоган GMW в этом году — «Учись, спасай, зарабатывай». Банк Монголии проводит кампанию с 2013 года с целью поддержки финансовой грамотности детей и молодежи.

В этом году Банк Монголии, Министерство образования и науки, Корпорация по страхованию вкладов, Банковская ассоциация Монголии, Департамент по делам семьи и молодежи, Национальный центр непрерывного образования, банковский фонд Sparkasse Федеративной Республики Германии в Монголия и коммерческие банки совместно проводят кампанию с 22 марта по 12 апреля. Торжественное открытие мероприятия состоялось онлайн, 22 марта.

Во время онлайн-мероприятия участники провели дискуссию на тему «Текущее состояние финансовой грамотности в Монголии и будущие тенденции». В своем вступительном слове вице-управляющий Банка Монголии Г. Энхтайван подчеркнул: «С 2016 года Банк Монголии успешно реализует программу повышения финансовой грамотности населения в сотрудничестве с другими организациями. Наличие финансово грамотных граждан влияет на экономическую стабильность страны. Поэтому с 2013 года центральный банк включил политику финансовой грамотности в свой документ о денежно-кредитной политике».

Он также сказал, что проведение кампании во время пандемии очень похвально, когда людям необходимо научиться копить на случай чрезвычайной ситуации, как экономить деньги, как защитить себя и свои семьи от финансового мошенничества, как выбрать правильные финансовые продукты и услуги во время чрезвычайной ситуации и как сделать правильные вложения.

Во время кампании соорганизаторы проводят мероприятия на темы «Как управлять деньгами?», «Личные финансы и семейный бюджет», «Расходы и сбережения» и «Электронные деньги».

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