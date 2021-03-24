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  24 марта 2021
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Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ: будет создан национальный комитет по развитию космических технологий

CentralAsia (MNG) -  По случаю 40-летия первого полета Монголии в космос премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ принял Героя Монгольской Народной Республики, Героя СССР, кавалера ордена Александра Невского России, космонавта Гуррагчаа Жугдэрдэмид.

Премьер-министр поздравил космонавта с проведением около 30 экспериментов в области физики, технологий, окружающей среды, здравоохранения и биологии во время полета корабля «Союз-39», принесшего честь стране 40 лет назад.

В ходе встречи был представлен проект космической техники, совместно разработанный Национальным университетом Монголии, Монгольской академией наук и Монгольской ассоциацией космических технологий. Проект, который планируется реализовать в 2020-2049 годах, состоит из трех этапов: Этап 1 — Приобретение (2020-2029), Этап 2 — Конкуренция (2030-2039) и Этап 3 — Ведущий (2040-2049).

Отметив, что пришло время правильно осознать общую картину, чтобы наверстать упущенные возможности, несмотря на проделанную значительную работу по изучению космоса, премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ проинформировал космонавта о своем решении создать рабочую группу в отвечает за деятельность национального комитета и разработку программных документов и планов в рамках развития космической техники. Затем он выразил готовность оказать поддержку в разработке проектов проектов создания центра космических технологий и создания спутника, а также совместных проектов по этому вопросу.

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