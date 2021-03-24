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  24 марта 2021
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98% медицинских работников получили первую дозу вакцины COVID-19 в Монголии

CentralAsia (MNG) -  По состоянию 22 марта 12 573 человека получили первую дозу вакцины от COVID-19 в столице, где 732 работника здравоохранения работают в 23 пунктах иммунизации.

С момента начала кампании вакцинации 23 февраля в общей сложности 223 444 человека по всей стране получили первую дозу, в том числе 218 400 человек в Улан-Баторе и 5044 человека в аймаке Өмнөговь, где главные горнодобывающие отрасли страны.

Согласно рекомендациям ВОЗ, 98 процентов медицинских работников и 99 процентов персонала других организаций, которые работают на передовой по борьбе с COVID-19, были вакцинированы.


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В Улан-Баторе около 185 000 человек в возрасте от 50 до 64 лет в настоящее время имеют право на получение первой дозы, из которых 19,5 процента были привиты. Кроме того, 22 марта первую дозу начали получать люди старше 65 лет и перенесшие трансплантацию.

Коронавирус в Монголии
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