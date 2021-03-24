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  24 марта 2021
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Баттулга принял посла Монголии в Китае

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Х. Баттулга принял вчера (23 марта) Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Китайской Народной Республике генерал-майора Т. Бадрал.

В ходе встречи посол Т. Бадрал проинформировал о работе, проделанной для развития отношений и сотрудничества между Монголией и Китаем за последние пять месяцев или с момента вступления в должность.

Президент Х. Баттулга попросил посла страны обратить особое внимание на укрепление традиционных дружеских отношений на всех уровнях, особенно на развитие сотрудничества в сферах экономики и торговли.

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