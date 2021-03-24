АБР одобрил кредит в размере $73 млн для улучшения социальной помощи бедным и уязвимым в Монголии

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 73 миллионов долларов для улучшения социальной помощи бедным и уязвимым, особенно женщинам и детям, для смягчения социально-экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19) в Монголии.

Проект специально расширит программу «Детские деньги», которая предусматривает универсальные денежные гранты для всех детей в возрасте от 0 до 17 лет. АБР профинансирует долю расширенного, реагирующего на шок, увеличения ежемесячных пособий на ребенка до июня 2021 года. Это следует из более ранних пополнений, поддержанных в рамках кредита на чрезвычайную помощь с апреля по сентябрь 2020 года.

«Монголия предприняла своевременные и решительные действия по предотвращению вспышки COVID-19 в 2020 году», - заявила главный специалист АБР по социальному сектору Карин Шелциг. «Однако, хотя прямое воздействие на здоровье изначально было ограниченным, экономические данные и несколько быстрых оценок подтверждают, что социально-экономические последствия усилий по сдерживанию вируса были значительными, и ситуация изменилась к худшему с первой передачей инфекции в сообществе, зарегистрированной в ноябре 2020 года, что потребовало возобновленные карантина».

Еще в мае 2020 года почти три четверти всех монгольских домохозяйств и 85% бедных домохозяйств сообщили о том, что они испытали какой-то экономический шок. Почти две трети (64%) всех домохозяйств сообщили о повышении цен на продукты питания, в то время как почти три четверти (73%) самозанятых работников испытали потерю дохода. Около 70% фермеров и пастухов сообщили о снижении доходов по сравнению с предыдущим годом.

Проект также поможет укрепить программы и системы социального обеспечения в Монголии, чтобы лучше реагировать на будущие потрясения и кризисы. АБР профинансирует мероприятия по обновлению системы таргетинга на бедность и интегрированной базы данных домашних хозяйств, добавив более точные данные, чтобы лучше охватить нуждающихся людей.

АБР также будет поддерживать перевод программ социального обеспечения в цифровую форму в систему «электронного благосостояния» для оптимизации предоставления льгот и услуг, а также будет реализовывать и оценивать пилотный тест градационного подхода для внедрения инновационного типа программы социальной защиты, основанной на денежных средствах. переводы с целостным набором средств к существованию, финансовой доступности и коучинговых вмешательств.

Проект является частью целостного и всеобъемлющего пакета поддержки АБР по смягчению воздействия COVID-19 в Монголии. Общая стоимость проекта составляет 259,64 миллиона долларов, включая государственное финансирование в размере 186,64 долларов. Ожидается, что он будет завершен в 2023 году.

источник: Постоянное представительство Азиатского банка развития в Монголии

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