Улучшится медицинская помощь гражданам, находящимся на домашнем карантине

CentralAsia (MNG) - Департамент здравоохранения Улан-Батора готовится к повышению доступности медицинской помощи для граждан, находящихся на домашнем карантине. В частности, орган сосредоточивает внимание на предотвращении возможных рисков путем мониторинга состояния здоровья близких людей, особенно детей, пожилых людей, лиц с сопутствующими заболеваниями, беременных женщин и младенцев.

В рамках этой программы восемь врачей из районных отделов здравоохранения будут круглосуточно консультировать поставщиков первичной медико-санитарной помощи.

Поставщики первичной медико-санитарной помощи будут виртуально контролировать состояние здоровья граждан, находящихся в домашнем карантине, вести медицинские записи и назначать лекарства или предоставлять дневные лечебные услуги, если это необходимо, а психологи будут ежедневно проводить видеовстречи с людьми, помещенными в карантин, для предоставления консультаций и информации.

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