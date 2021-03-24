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  24 марта 2021
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Moody’s повысило рейтинг эмитента Монголии с негативного до стабильного

CentralAsia (MNG) -  Moody’s Investors Service изменило прогноз рейтингов эмитента правительства Монголии с негативного на стабильный и подтвердило рейтинг долгосрочного эмитента B3, сообщили в среду местные СМИ.

Решение изменить прогноз рейтинга на стабильный отражает мнение Moody’s о том, что риски ликвидности и внешнее давление стабилизировались в обозримом будущем, хотя и на несколько более высоких уровнях, чем до пандемии COVID-19, говорится в заявлении Moody’s.

Внешняя уязвимость снизилась на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления экспорта горнодобывающей промышленности, которое, как ожидает Moody’s, сохранится.

Подтверждение рейтинга B3 отражает существующие кредитные проблемы Монголии, в том числе долгосрочные внешние риски и риски ликвидности, а также финансовые недостатки, которые усилились из-за пандемии, сообщило агентство кредитного рейтинга.

В 2021 году более сильный рост как экспорта, так и импорта Монголии приведет к увеличению дефицита текущего счета по сравнению с 2020 годом, хотя, по оценкам Moody’s, в следующие четыре года дефицит сократится почти до половины от средних показателей до пандемии.

По мнению агентства, устойчивое восстановление в Китае, крупнейшем экспортном рынке Монголии, будет по-прежнему поддерживать общий спрос на сырьевые товары.

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