На утро 24 марта в Казахстане коронавирус зафиксирован у 1088 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1088 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 380;

- город Нур-Султан - 152;

- Алматинская область - 109;

- Карагандинская область - 90;

- Западно-Казахстанская область - 74;

- Атырауская область - 63;

- Акмолинская область - 49;

- Костанайская область - 41;

- Павлодарская область - 29;

- Актюбинская область - 28;

- город Шымкент - 21;

- Восточно-Казахстанская область - 18;

- Северо-Казахстанская область - 12;

- Кызылординская область - 10;

- Туркестанская область - 6;

- Жамбылская область - 5;

- Мангистауская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 235 095 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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