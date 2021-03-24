На утро 24 марта в Казахстане коронавирус зафиксирован у 1088 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1088 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 380;
- город Нур-Султан - 152;
- Алматинская область - 109;
- Карагандинская область - 90;
- Западно-Казахстанская область - 74;
- Атырауская область - 63;
- Акмолинская область - 49;
- Костанайская область - 41;
- Павлодарская область - 29;
- Актюбинская область - 28;
- город Шымкент - 21;
- Восточно-Казахстанская область - 18;
- Северо-Казахстанская область - 12;
- Кызылординская область - 10;
- Туркестанская область - 6;
- Жамбылская область - 5;
- Мангистауская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 235 095 случаев коронавируса.