Human Rights Watch призвала Узбекистан отменить уголовную ответственность за мужеложство

CentralAsia (UZ) - Хьюман Райтс Вотч (HRW) выразила обеспокоенность по поводу произвольных арестов, задержаний, судов и тюремного заключения гомосексуалистов в Узбекистане и призвала Ташкент внести поправки в свое законодательство, чтобы гарантировать права геев.

В заявлении правозащитной организации (HRW) от 23 марта говорится, что «в Узбекистане мужчины, которые вступают в половые отношения с мужчинами по взаимному согласию, подвергаются произвольному задержанию, уголовному преследованию и лишению свободы, а также сталкиваются с гомофобией, угрозами и вымогательством».

Узбекистан должен гарантировать право на личную безопасность и неприкосновенность частной жизни, а также защиту от дискриминации, путем отмены уголовной ответственности за мужеложство, - отмечается в заявлении.

В Узбекистане, который входит в текущий состав Совета ООН по правам человека, при президенте Шавкате Мирзиёеве, с момента его прихода к власти в 2016 г., предприняты важные реформы по улучшению ситуации в этой области, однако сохранение уголовной ответственности за половые отношения между мужчинами по взаимному согласию остается заметным пятном на имидже страны, - отмечает HRW.

Статья 120 действующего УК за половые отношения между мужчинами по обоюдному согласию предусматривает до трех лет лишения свободы.

«Узбекистан должен отменить статью 120 Уголовного кодекса, криминализирующую гомосексуальные отношения, и удалить из нового Уголовного кодекса все статьи, криминализирующие гомосексуальные действия», - говорится в заявлении HRW.

Международная правозащитная организация призвала Ташкент «расследовать и наказать тех, кто подвергся насилию из-за сексуальной ориентации и гендерных различий, в том числе подвергшихся угрозам со стороны правоохранительных органов».

"Международные партнеры Ташкента должны требовать от него декриминализации однополых отношений в рамках обязательств по соблюдению ключевых стандартов прав человека. Евросоюзу в ходе переговоров о предоставлении Узбекистану расширенных торговых привилегий GSP+ следует организовать механизм реального мониторинга прав человека, включая права ЛГБТ, с привлечением местных и международных неправительственных организаций", - отмечается в заявлении организации.