Президент Узбекистана подписал указ о сокращении бюрократии

- Узбекистан, общество
- 9:25, 24 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении бюрократических барьеров. Из главного: загранпаспорт, регистрация брака, медосмотр для ЗАГСа — по экстерриториальному принципу, отменяется истребование 17 видов документов и сведений, ПИНФЛ стал единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании госуслуг.
Согласно документу, начиная с 1 июня 2021 года, отменяется истребование государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями и учреждениями от населения и субъектов предпринимательства:
а) документов, подтверждающих следующие факты:
- нахождение или отсутствие на учете в психоневрологическом диспансере;
- нахождение или отсутствие на учете в наркологическом диспансере;
- наличие или отсутствие судимости;
- адресно-справочную информацию;
- наличие либо отсутствие личного жилья на имени гражданина;
- площадь жилого помещения;
- наличие или отсутствие налоговой задолженности;
- постановка физического лица – налогоплательщика на учет в органах государственной налоговой службы;
- размер пенсии и пособия;
- нахождение или отсутствие в списке получателей пенсий и пособий;
- регистрация брака, отсутствие регистрации брака или расторжение брака;
б) нижеследующих:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- фотографию лица установленной формы;
- справки медико-социальных экспертных комиссий;
- трудовых книжек и их копий (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда»);
- архивных справок, подтверждающих заработную плату и стаж работы, обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда»);
- кадастровых документов и их копий.
В документе говорится, что истребование государственными органами и организациями у населения документов или справок, предусмотренных данным указом, признается нарушением требований актов законодательства в сфере оказания государственных услуг.