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  24 марта 2021
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Великобритания почтила память жертв коронавируса

CentralAsia (CA) -  Ровно год назад 23 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первого общенационального карантина. С тех пор вслед за послаблениями локдауны вводились еще дважды.

За время пандемии в стране коронавирусом заболели 4,3 млн человек, умерли - 126,4 тыс. Это худший показатель смертности в Европе.

Как сообщает ВВС, в полдень по Гринвичу страна почтила память жертв коронавируса минутой молчания.

В 8 вечера по всему королевству началась акция «маяк памяти»: британцы выходили за порог своих домов со свечами и фонариками в руках. Также с наступлением темноты все знаковые строения Лондона и других крупных городов окрасились в желтый цвет с помощью специальной подсветки.

Отдельные памятные мероприятия прошли в честь работников Национальной системы здравоохранения (NHS), которые умерли от Covid-19, спасая пациентов.

Врачи призывают премьер-министра Бориса Джонсона сделать 23 марта ежегодным Днем памяти жертв пандемии. К призыву присоединились учителя и представители других профессий.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок назвал минувший год самым тяжелым испытанием, выпавшим на долю нового поколения.

С 29 марта вступит в силу первый этап выхода страны из локдауна. Британцы смогут собираться на открытых пространствах компаниями до шести человек или двумя семьями. С этой же даты можно будет выезжать на прогулки за пределы своих районов, но ночевать вне дома будет по-прежнему запрещено.

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