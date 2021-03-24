В Казахстане от коронавируса выздоровели более 800 человек за сутки

Казахстан, общество

9:34, 24 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 817 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 212 908 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 25 908; - Нур-Султан - 25 774; - Восточно-Казахстанская область - 20 532; - Павлодарская область - 18 257; - Атырауская область - 17 393; - Карагандинская область - 15 356; - Акмолинская область - 14 161; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 12 041; - Западно-Казахстанская область - 11 849; - Алматинская область - 10 906; - Жамбылская область - 5921; - Шымкент - 5709; - Актюбинская область - 4370; - Туркестанская область - 4285; - Мангистауская область - 4012; - Кызылординская область - 3877. Коронавирус в Казахстане Карта распространения