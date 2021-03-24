В Казахстане от коронавируса выздоровели более 800 человек за сутки
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 817 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 212 908 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 25 908;
- Нур-Султан - 25 774;
- Восточно-Казахстанская область - 20 532;
- Павлодарская область - 18 257;
- Атырауская область - 17 393;
- Карагандинская область - 15 356;
- Акмолинская область - 14 161;
- Северо-Казахстанская область - 12 557;
- Костанайская область - 12 041;
- Западно-Казахстанская область - 11 849;
- Алматинская область - 10 906;
- Жамбылская область - 5921;
- Шымкент - 5709;
- Актюбинская область - 4370;
- Туркестанская область - 4285;
- Мангистауская область - 4012;
- Кызылординская область - 3877.
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